Депутаты ЛДПР предложили смягчить требования к УДО для матерей

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили расширить возможность условно‑досрочного освобождения (УДО) для женщин. По их инициативе УДО смогут получить не только беременные и матери детей до четырех лет, как сейчас, но и женщины, у которых есть дети до 14 лет. Это будет возможно, если женщина осуждена за преступление небольшой тяжести и уже отбыла не менее четверти срока.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, пишет РИА Новости.

Слуцкий отметил, что партия выступает за поддержку семей и считает важным дать женщинам‑матерям шанс вернуться к детям раньше. По его словам, дети не должны расти без матерей, а отсутствие родителя может сказаться на их развитии.

Он подчеркнул, что нынешние нормы УДО слишком ограничены и не учитывают потребности детей старшего возраста. По мнению депутата, «женщина, находясь рядом с ребенком, имеет намного больше стимулов постараться восстановить свою нормальную жизнь, в которой больше нет места криминалу».