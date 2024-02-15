Депутаты ЛДПР предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей

Депутаты предлагают отменить НДФЛ для россиян, которые зарабатывают не более 30 тыс. рублей. Инициаторы законопроекта – парламентарии из ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.

Как подчеркнул председатель ЛДПР, их парламентарии видят, как быстро растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. Если у человека зарплата в 30 тыс. рублей, то он платит за «коммуналку», покупает продукты, самые необходимые вещи и все – больше денег не остается. То есть человек живет «от зарплаты до зарплаты», уточняет спикер. Именно поэтому он считает, что вычитать каждый месяц 13% с такого дохода – это бесчеловечность. Если же освободить россиян с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц от уплаты налога, то это действительно облегчит им положение, цитирует Слуцкого ТАСС.

Цель законопроекта – снизить налоговую нагрузку для экономически не защищенных слоев населения для улучшения уровня жизни.

Кроме того, считают парламентарии, инициатива поспособствует повышению уровня экономической активности в стране. Полагают, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, а также приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.