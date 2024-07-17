Депутаты ЛДПР из Татарстана отправляются добровольцами в зону СВО

Тимур Садреев и Руслан Хабибуллин, приняли решение отправиться добровольцами в зону Специальной военной операции (СВО). Оба мужчины заключили годовой контракт с Министерством обороны и готовы применить свой военный опыт и знания на новом поприще.

Руслан Хабибуллин, депутат от партии ЛДПР Старокулаткинского сельского поселения города Лениногорск и помощник депутата Госсовета РТ, поделился своими мыслями накануне отъезда.

«Волнения нет. Ни у меня, ни у семьи, они уже привыкли к тому, что я чаще там бываю, чем дома. Уже больше двух с половиной лет гуманитарной помощью занимаемся. Был там, наверное, уже больше 60-ти раз, всякое было: и под обстрелы попадали, и диверсионные группы заходили. Так что знаем, что больше всего там нужно, а нужнее всего сейчас люди, имеющие военный опыт», — рассказал «Татар-информу» Руслан Хабибуллин.

Депутат обладает глубоким пониманием ситуации, сложившейся в зоне конфликта. Его многочисленные поездки с гуманитарными миссиями позволили ему своими глазами увидеть реальные потребности как военнослужащих, так и мирного населения.

«Мое решение объясняется просто. Больше двух лет мы уже бок о бок с бойцами. Помогаем на передовой, пережидаем обстрелы. Посещал все освобожденные территории лично, не просто отсылал помощь, но и помогал сам. Я не мог остаться в стороне», — поделился Руслан.

За спиной у него остается семья: жена и трое детей, младшему из которых три года. О них он говорит с легкой грустью, но признается, что его греет мысль о том, что он все же успел построить дом и завершить все рабочие дела, чтобы его семья могла жить спокойно. Близкие и родные поддержали его решение, потому что все они патриоты своей страны.

«Это очень важно для ребят, для военнослужащих, когда они чувствуют, что их всегда могут поддержать, что их ждут — отметил Руслан Хабибуллин. — Мы и раньше оставались в зоне СВО, на боевые выходы ходили с нашими татарстанскими ребятами. Мы не просто гуманитарные грузы возили, а оказывали поддержку нашим».

Жизненный путь Руслана Хабибуллина — это история человека, посвятившего себя служению обществу и государству. Начав карьеру в частных охранных организациях, он затем перешел на службу в МВД, где приобрел ценный опыт работы в правоохранительных органах. Теперь, продолжая свое служение Родине, Руслан готовится занять должность командира взвода в зоне СВО, где его навыки и опыт несомненно окажутся востребованными.

«С 2022 года, практически с самого начала спецоперации, мы ездили в зону проведения СВО, возили гуманитарные грузы в Лисичанск и Луганск. Потом, когда была объявлена частичная мобилизация, начали возить грузы нашим мобилизованным бойцам. Сейчас мы приняли решение отправиться на фронт добровольцами, потому что хотелось бы внести свой посильный вклад в нашу победу. Сейчас сформировался татарстанский батальон "Батыр", и, в соответствии со своими убеждениями, мы решили подписать контракт и поехать туда. Конечно, наша цель — это победа», — рассказал депутат от партии ЛДПР, Тюлячинского района Тимур Садреев.

Тимур — товарищ и соратник Руслана, вместе они стали неотъемлемой частью гуманитарной миссии в регионе, начав свою деятельность еще в мае 2022 года. Их работа не осталась незамеченной и оба народных избранника заверили, что даже в их отсутствие работа по доставке гуманитарных грузов будет продолжаться.

«Мы встречались с главой Советского района Казани, представили ему руководителей организаций, которые занимаются этой работой. Неравнодушные помощники будут вязать маскировочные сети, шить маскхалаты и собирать аптечки, грузы будут комплектоваться и доставляться туда, где они очень нужны», — сказал Тимур Садреев.

Депутаты подтвердили, что жители новых регионов хорошо относятся к российским бойцам и к тем, кто привозит гуманитарные грузы.

«Они знают, что Татарстан помогает. У республики два подшефных города — Лисичанск и Рубежное», — напомнил Тимур Садреев.

«Местные жители нас встречали аплодисментами, говорили, что Татарстан всегда помогает и никогда о них не забывает», — поделился своими впечатлениями Руслан Хабибуллин.