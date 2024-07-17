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СВО 17 июля 2024 11:52

Депутаты ЛДПР из Татарстана отправляются добровольцами в зону СВО

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Тимур Садреев и Руслан Хабибуллин, приняли решение отправиться добровольцами в зону Специальной военной операции (СВО). Оба мужчины заключили годовой контракт с Министерством обороны и готовы применить свой военный опыт и знания на новом поприще.

Руслан Хабибуллин, депутат от партии ЛДПР Старокулаткинского сельского поселения города Лениногорск и помощник депутата Госсовета РТ, поделился своими мыслями накануне отъезда.

«Волнения нет. Ни у меня, ни у семьи, они уже привыкли к тому, что я чаще там бываю, чем дома. Уже больше двух с половиной лет гуманитарной помощью занимаемся. Был там, наверное, уже больше 60-ти раз, всякое было: и под обстрелы попадали, и диверсионные группы заходили. Так что знаем, что больше всего там нужно, а нужнее всего сейчас люди, имеющие военный опыт», рассказал «Татар-информу» Руслан Хабибуллин.

Депутат обладает глубоким пониманием ситуации, сложившейся в зоне конфликта. Его многочисленные поездки с гуманитарными миссиями позволили ему своими глазами увидеть реальные потребности как военнослужащих, так и мирного населения.

«Мое решение объясняется просто. Больше двух лет мы уже бок о бок с бойцами. Помогаем на передовой, пережидаем обстрелы. Посещал все освобожденные территории лично, не просто отсылал помощь, но и помогал сам. Я не мог остаться в стороне», поделился Руслан.

За спиной у него остается семья: жена и трое детей, младшему из которых три года. О них он говорит с легкой грустью, но признается, что его греет мысль о том, что он все же успел построить дом и завершить все рабочие дела, чтобы его семья могла жить спокойно. Близкие и родные поддержали его решение, потому что все они патриоты своей страны.

«Это очень важно для ребят, для военнослужащих, когда они чувствуют, что их всегда могут поддержать, что их ждут отметил Руслан Хабибуллин. Мы и раньше оставались в зоне СВО, на боевые выходы ходили с нашими татарстанскими ребятами. Мы не просто гуманитарные грузы возили, а оказывали поддержку нашим».

Жизненный путь Руслана Хабибуллина — это история человека, посвятившего себя служению обществу и государству. Начав карьеру в частных охранных организациях, он затем перешел на службу в МВД, где приобрел ценный опыт работы в правоохранительных органах. Теперь, продолжая свое служение Родине, Руслан готовится занять должность командира взвода в зоне СВО, где его навыки и опыт несомненно окажутся востребованными.

«С 2022 года, практически с самого начала спецоперации, мы ездили в зону проведения СВО, возили гуманитарные грузы в Лисичанск и Луганск. Потом, когда была объявлена частичная мобилизация, начали возить грузы нашим мобилизованным бойцам. Сейчас мы приняли решение отправиться на фронт добровольцами, потому что хотелось бы внести свой посильный вклад в нашу победу. Сейчас сформировался татарстанский батальон "Батыр", и, в соответствии со своими убеждениями, мы решили подписать контракт и поехать туда. Конечно, наша цель это победа», рассказал депутат от партии ЛДПР, Тюлячинского района Тимур Садреев.

Тимур — товарищ и соратник Руслана, вместе они стали неотъемлемой частью гуманитарной миссии в регионе, начав свою деятельность еще в мае 2022 года. Их работа не осталась незамеченной и оба народных избранника заверили, что даже в их отсутствие работа по доставке гуманитарных грузов будет продолжаться.

«Мы встречались с главой Советского района Казани, представили ему руководителей организаций, которые занимаются этой работой. Неравнодушные помощники будут вязать маскировочные сети, шить маскхалаты и собирать аптечки, грузы будут комплектоваться и доставляться туда, где они очень нужны», — сказал Тимур Садреев.

Депутаты подтвердили, что жители новых регионов хорошо относятся к российским бойцам и к тем, кто привозит гуманитарные грузы.

«Они знают, что Татарстан помогает. У республики два подшефных города Лисичанск и Рубежное», напомнил Тимур Садреев.

«Местные жители нас встречали аплодисментами, говорили, что Татарстан всегда помогает и никогда о них не забывает», поделился своими впечатлениями Руслан Хабибуллин.

#СВО #ЛДПР
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