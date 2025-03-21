В Госдуме предложили выделить электросамокатам специальные парковки

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести спецпарковки для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать муниципалитетам право самим определять такие места, пишет РИА «Новости».

В случае определения таких мест власти смогут обязать парковать арендные СИМ только на отведенных участках. Соответствующие поправки предложили внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Инициаторы законопроекта считают, что такие нововведения решат проблему нерегулируемой парковки СИМ на тротуарах, дорогах, остановках общественного транспорта. Они подчеркнули, что беспорядочная «стоянка» таких мобильных средств передвижения мешает проезду другого транспорта и ходьбе пешеходов.

По словам Колунова, муниципальные власти сами должны определить места для спецпарковки СИМ, так как они лучше знают, где электросамокаты не будут мешать проезду машин или прогулкам пешеходов.