Депутаты Казгордумы пообщались с отдыхающими в лагере «Восток» детьми

Секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова и депутат представительного органа столицы РТ Марсель Шарапов поговорили с детьми, отдыхающими в лагере «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутаты рассказали о таких направлениях работы, которыми заняты все городские структуры. Это помощь семьям мобилизованных, поддержка участников специальной военной операции, отправка гуманитарной помощи жителям подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного.

Для казанских школьников темы, затронутые в этой беседе, не стали новыми. В образовательных учреждениях проводятся благотворительные акции, дети принимают участие в мероприятиях патриотической направленности, пишут письма бойцам спецоперации, участвуют в сборе гуманитарной и шефской помощи.

Во время встречи гости также объяснили особенности своей работы и способы обращения к депутату, а также ответили на интересующие детей вопросы. Среди них были такие, как «Как и кто может стать депутатом?» и «Что для этого нужно сделать?».

«Депутатом может стать любой гражданин, обладающий чувством патриотизма и любви к своей стране, тот, у кого есть идеи, как сделать жизнь жителей города лучше», — заявила Альбина Рафикова.

На встрече также зашла речь о благоустройстве дворов, об участии татарстанских спортсменов в чемпионатах мира, об организации Игр БРИКС и о сохранении родного языка.

«Такие встречи — важный шаг в формировании у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою Родину», — выразил уверенность Марсель Шарапов.