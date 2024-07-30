Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутаты Казгордумы пообщались с отдыхающими в лагере «Восток» детьми
Секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова и депутат представительного органа столицы РТ Марсель Шарапов поговорили с детьми, отдыхающими в лагере «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
Депутаты рассказали о таких направлениях работы, которыми заняты все городские структуры. Это помощь семьям мобилизованных, поддержка участников специальной военной операции, отправка гуманитарной помощи жителям подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного.
Для казанских школьников темы, затронутые в этой беседе, не стали новыми. В образовательных учреждениях проводятся благотворительные акции, дети принимают участие в мероприятиях патриотической направленности, пишут письма бойцам спецоперации, участвуют в сборе гуманитарной и шефской помощи.
Во время встречи гости также объяснили особенности своей работы и способы обращения к депутату, а также ответили на интересующие детей вопросы. Среди них были такие, как «Как и кто может стать депутатом?» и «Что для этого нужно сделать?».
«Депутатом может стать любой гражданин, обладающий чувством патриотизма и любви к своей стране, тот, у кого есть идеи, как сделать жизнь жителей города лучше», — заявила Альбина Рафикова.
На встрече также зашла речь о благоустройстве дворов, об участии татарстанских спортсменов в чемпионатах мира, об организации Игр БРИКС и о сохранении родного языка.
«Такие встречи — важный шаг в формировании у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою Родину», — выразил уверенность Марсель Шарапов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»