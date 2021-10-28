Депутаты Казгордумы одобрили проект указа Президента РТ о повышении тарифов

Депутаты Казгордумы одобрили проект указа Президента Татарстана об изменении тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2022 году. Решение было принято на X сессии городской думы.

На сессии говорилось о том, что ныне установленные тарифы МУП «Водоканал» Казани являются одними из самых низких среди городов-миллионников. Более того, этих средств не хватает на ремонт и безаварийное содержание сетей водоснабжения и водототведения.

Чтобы выправить ситуацию, предложено скорректировать тарифы, но не сразу, а в несколько этапов – в течение 2022–2024 годов. Так, с середины будущего года тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся соответственно на 2,5 руб. и на 8 руб. за кубометр, в 2023 году – на 2,8 руб. и на 6 руб., в 2024 году – на 2 руб. и на 5,6 руб.

Средства, привлеченные за счет увеличения тарифов, будут направлены только на реконструкцию наиболее изношенных сетей «Водоканала».

Новые тарифы вписываются в представленную предприятием инвестиционную программу, реализация которой рассчитана до 2028 года. С ней перед депутатами и выступил генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня на балансе предприятия 3 тыс. км сетей, почти три четверти из них — ветхие и аварийные, срок их эксплуатации истек еще 10 лет назад. Эти сети были проложены в 50-70-х годах прошлого века, у них нет запаса прочности. С 2010 года на сетях водоснабжения города по причине износа произошло более 14 тысяч аварийных ситуаций.

Один из источников дохода на выполнение ремонтных работ – инвестиционная надбавка к тарифам – был упразднен в 2014 году.

В реконструкции сегодня нуждаются как минимум 60 объектов аварийных участков трубопроводов. Они обеспечивают подачу воды и транспортировку стоков более 2 тыс. многоквартирных домов и 20 тыс. частных владений. Как раз эти мероприятия и запланированы до 2028 года.

Сюда вошли магистральные коллекторы по улицам Чистопольская, Парина и Дубравная, Ершова, Гудованцева, Восстания, Краснококшайская, проспекту Ямашева.

Ремонт затронет и квартальные водопроводы по улицам Аделя Кутуя, Толстого, Ломжинская, Назарбаева, Кул Гали, Декабристов, Мавлютова, Гладилова, Серова, Щапова, Архангельская, Дорожная и многих других.

Проект указа Президента РТ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022 год» должна согласовать Федеральная антимонопольная служба РФ, уточняет пресс-служба мэрии Казани.