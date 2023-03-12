Татарстанские депутаты оказали поддержку семье мобилизованного из Зеленодольского района

Родителям мобилизованного бойца из села Красный Яр Зеленодольского района РТ привезли колотые дрова. Инициативу проявили депутаты Дмитрий Дементьев, Азат Ибрагимов и Ильсур Ганиев.

«Мы узнали, что есть такая необходимость, конечно, сразу откликнулись. Готовы оказывать всю необходимую поддержку и в дальнейшем», — говорят мужчины.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, заявки от семей мобилизованных отрабатываются через волонтеров, глав поселений. Работа ведется ежедневно — в мечетях и церквях, а также в селах по району.

В мечети Муслима за короткий срок был собран гуманитарный груз для отправки в зону спецоперации от жителей сел Нурлаты, Кугушево, Акзигитово, Бакырчи, Сунчелеево. Весь груз был доставлен в зеленодольский штаб «Помощь рядом».

Доставить его помогли директор Нурлатского ДРСУ Руслан Шарафутдинов и Раиль хазрат Мифтахов. Глава Нурлатского сельского поселения Ильдус Саттаров лично передал собранные товары в штаб гуманитарной помощи фронту.