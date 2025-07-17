Депутаты Госсовета Татарстана ушли на парламентские каникулы

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Депутаты Государственного Совета Татарстана ушли на парламентские каникулы. Спикер парламента Фарид Мухаметшин поставил перед ними задачи на предстоящую осеннюю сессию на 11-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Продолжится законодательное и бюджетное сопровождение реализации национальных целей развития, нацпроектов и республиканских программ, положений Послания Раиса РТ. На особом контроле – исполнение наказов избирателей, работа с обращениями граждан. А вопросов, волнующих татарстанцев, немало», – заявил он.

Мухаметшин отметил, что только в первом полугодии этого года депутатами было рассмотрено свыше 5,8 тыс. обращений, что на 10% больше уровня прошлого года. Вопросы касались сферы образования, науки, обеспечения законности и правопорядка, здравоохранения, экологии.

«Не теряет своей актуальности тема оказания жилищно-коммунальных услуг. Количество обращений депутатов по этой категории увеличилось на 20%. Прошу профильные комитеты обратить на эти вопросы особое внимание», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Председателя Госсовета, депутатам необходимо организовать работу в области сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, совершенствования механизмов миграционной, демографической политики, инвестиционной привлекательности, противодействия кибермошенничеству, а также «донастройки» комплексной системы социальной защиты и поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Всего за весеннюю сессию проведено пять заседаний Госсовета. Принято 49 законов, четыре из которых стали базовыми. Депутатами Госсовета внесено 38 законопроектов, Раисом республики Рустамом Миннихановым – два, парламентскими комитетами – два, Правительством РТ – 13.

«Ряд принятых законов имеют большую общественную значимость и касаются введения требований к содержанию домашних животных, установления порядка обеспечения жилыми помещениями реабилитированных граждан, развития креативных индустрий», – заметил Мухаметшин.

Госсоветом также изменен порядок обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий детей, продлены сроки предоставления налоговых льгот участникам специальных инвестиционных контрактов, сроки действия налоговых льгот на имущество организаций и пониженных налоговых ставок по «упрощенке», установлена ответственность за нарушение требований муниципальных правил благоустройства к порядку пользования местными автодорогами.

«Голос Татарстана слышат на федеральном уровне. В рамках проводимой в стране реформы местного самоуправления Госсоветом были внесены более полусотни поправок к законопроекту, включая предложения о предоставлении регионам права самостоятельно определять модель местного самоуправления, самим решать, переходить ли им на одноуровневую систему или нет, сохранив при этом действующие городские и сельские поселения. Таким образом, в Татарстане сохранена действующая двухуровневая система», – рассказал спикер парламента.

Он добавил, что продолжилось развитие межпарламентских связей. «Расширилась география сотрудничества с законодательными органами субъектов Федерации. Подписаны Соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Законодательным собранием Тверской области и Смоленской областной Думой», – уточнил Мухаметшин.

Всего подписано 46 соглашений о сотрудничестве, в том числе 11 – с законодательными органами иностранных государств.