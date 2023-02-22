Депутаты Госсовета Татарстана смогут не отчитываться о своих доходах

Депутаты Госсовета Татарстана, работающие на непостоянной основе, с 1 марта освобождаются от обязательного декларирования доходов. А депутатов, не посещающих в течение полугода заседания парламента, лишат мандатов. Соответствующий законопроект приняли на 41-м заседании Госсовета РТ.

«Депутаты законодательных органов и муниципалитетов, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, представляют декларации о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания. Далее депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах и расходах лишь в случае, если общая сумма сделок превышает общий доход его и его супруги за три последних года», – рассказала депутат Римма Ратникова.

По ее словам, обязательное декларирование доходов, если сумма совершенных сделок не превышает общий доход за три последних года, не потребуется. Законопроект будет распространяться и на декларационную кампанию этого года, уточнила парламентарий.

Кроме того, законопроектом вводится дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий депутатов Госсовета. Речь идет об их отсутствии без уважительных причин в течение шести месяцев подряд на всех заседаниях парламента.

«Это норма федерального закона. Мы полагаем, что это больше предупредительная мера. Я, например, ни одного такого депутата не знаю, который бы на протяжении шести месяцев не приходил на заседания Госсовета или не вел депутатскую деятельность в своем избирательном округе», – подчеркнула Ратникова.