Депутаты Госсовета Татарстана с 17 июля уйдут на парламентские каникулы

В Государственном Совете Татарстана закрылась весенняя сессия. С 17 июля депутаты уйдут на парламентские каникулы. На очередное заседание они соберутся уже в сентябре. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 45-м заседании парламента.

«Я знаю, что многие будут продолжать встречаться со своими избирателями в округах, отвечать на вызовы времени, на те вопросы, которые есть у населения», – сказал Мухаметшин.

Подводя итоги работы республиканского парламента в первом полугодии 2023 года, он отметил, что было проведено шесть заседаний Госсовета, рассмотрено более 140 вопросов, принято 56 законов и свыше 200 постановлений.

Из принятых законов Мухаметшин назвал наиболее значимыми документы о преимущественном праве приема в образовательные организации детей, находящихся под опекой в семье; установлении порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов; регламентации отношений в сфере нематериального этнокультурного достояния, продления срока действия налоговых льгот для организаций и другие.

В первом полугодии Госсовет Татарстана инициировал четыре федеральных законопроекта, три из которых находятся на рассмотрении в Госдуме. Законопроект по повышению безопасности во время охоты принят нижней палатой парламента в первом чтении.

«Еще на два проекта – об установлении административной ответственности за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и о комплексном совершенствовании обращения с отходами – получены отрицательные заключения Правительства РФ, однако интерес у депутатов Госдумы высокий, поэтому они по-прежнему в календаре Госдумы», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Говоря о работе с обращениями граждан, он заметил, что за первое полугодие парламентарии лично приняли более 2,6 тыс. человек, рассмотрели свыше 6,8 тыс. обращений.

По словам Мухаметшина, в предстоящий период продолжится работа по приоритетным направлениям развития: обеспечению технологического суверенитета, адаптации экономики к новым реалиям, цифровизации, импортозамещению, развитию предпринимательства, поддержке села.