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Ру Тат
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24 апреля 2021  10:42

Депутаты Госсовета Татарстана провели субботник в Лядском саду в Казани

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Депутаты Госсовета Татарстана и сотрудники аппарата республиканского парламента вышли на традиционный весенний субботник в Лядском саду в Казани. В акции принимали участие также депутаты Госдумы Ольга Павлова и Ильдар Гильмутдинов, члены исполкома регионального отделения «Единой России» и участники праймериз. 

«Ежегодно в апреле мы выходим в этот парк и убираем территорию. Традиция весенних субботников заложена еще в советские времена, и я, как человек, который вышел из Советского Союза, помню такие субботники с детства, мы ждали их как праздник, когда с коллективом выходишь на такой трудовой десант», — рассказала председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова. 

Она подчеркнула, что лишь совместными усилиями казанцам удастся сделать город чище и красивее. 

Благодаря слаженной работе из Лядского сада вывезли несколько «КАМАЗов» с мусором и опавшей листвой, передает пресс-служба Госсовета РТ. Акция прошла в приятной атмосфере: теплая весенняя погода, звучала заводная музыка, Ольга Павлова провела утреннюю зарядку для всех собравшихся. 

Общегородской субботник сегодня проходит в рамках ежегодного двухмесячника по очистке и благоустройству территорий.

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