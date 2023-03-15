Депутаты Госсовета Татарстана проинспектируют объекты «Водоканала»

Реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Татарстана обсудят сегодня участники выездного заседания Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Перед началом совещания депутаты посетят объекты МУП «Водоканал». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

«Сфера водоснабжения и водоотведения является важной составляющей жилищно-коммунального хозяйства, а ее состояние во многом определяет качество жизни населения. Всего в республике эксплуатируется 2,4 тыс. систем централизованного водоснабжения, проектная мощность которых составляет 3 млн куб. метров в сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет 18,5 тыс. километров, из них ветхие и требуют замены 5,9 тыс. километров, или почти 32%», — отметили в пресс-службе.

Реализация инвестиционных программ позволяет предприятиям ЖКХ повысить эффективность работы, снизить аварийность на сетях. Масштабные инвестпрограммы реализует МУП «Водоканал» Казани. В 2021 году была начата реализация самого крупного объекта в рамках проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» — реконструкция биологических очистных сооружений канализации производительностью 650 тыс. куб. метров в сутки. Проект планируется завершить в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.