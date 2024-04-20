Депутаты Госсовета Татарстана поучаствовали в субботнике, убрав Лядской сад в Казани

Депутаты Государственного Совета Татарстана и сотрудники Аппарата республиканского парламента пришли 20 апреля на субботник по благоустройству общественных парков столицы республики. Парламентарии убирали Лядкой сад в центре Казани, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Как отметила зампредседателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, в Татарстане успешно реализуют программу «Наш двор» и проекты по созданию общественных пространств, реконструкции городских скверов и парков, благоустройству территорий.

«Содержать эти пространства в чистоте и порядке - дело не только коммунальных служб, а наша общая задача. Мы - за чистую страну, так нас воспитали родители и школа. Коллективы предприятий, где работали наши родители, ежегодно в апреле выходили на субботник, как на праздник. И сегодня такие субботники по уборке парков и скверов объединяют людей не только по работе, но и в желании видеть свой город, улицу, двор красивыми и чистыми», - сказала Рыбакова.

Она также обратила внимание на то, что многие выходят на субботник вместе со своими детьми, что говорит о преемственности поколений и трудовом воспитании.

Управляющий делами Аппарата Госсовета, председатель первичной профсоюзной организации Булат Хасанов, в свою очередь, поблагодарил коллег за отзывчивость и активное участие в субботнике, отметив, что в парламенте республики немало добрых традиций, способствующих объединению коллектива.

«Одной из самых ярких традиций, несомненно, является весенний субботник. В нем с удовольствием принимают участие и депутаты Госсовета, и сотрудники Аппарата. Уверен, и в будущем традиция будет продолжаться», - сказал он.

фото: пресс-служба Госсовета РТ