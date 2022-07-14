Депутаты Госсовета Татарстана готовы сопровождать гуманитарные грузы в Донбасс

Депутаты Государственного Совета Татарстана готовы сопровождать гуманитарные грузы, направляемые в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Нет готового или обязательного решения по поездке депутатов в Донецк или Луганск. Но наши депутаты от партии “Единая Россия”, КПРФ готовы сопровождать гуманитарные грузы. Некоторые депутаты хотят участвовать, объективно посмотреть, как там проживает население», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что члены партии «Единая Россия» в помощь жителям Донбасса перечислили однодневный заработок. Всего таким образом они собрали более 3 млн рублей, на эти средства приобрели необходимые вещи.

«Мы ограничивать в поездке никого не будем, наоборот, будем поощрять за инициативность в этом плане словами признательности. Нам надо знать обстановку, чем конкретно еще можно помочь, – заключил он. – По своей инициативе пусть выезжают, силой отправлять никого не намерены».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Обращаясь к жителям РФ, он уточнил, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.