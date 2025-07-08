Депутаты Госсовета РТ выступили за продление строительства спортплощадок рядом с домами

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Члены Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана на прошедшем в Зеленодольске выездном заседании выступили за продолжение строительства спортплощадок рядом с домами, чтобы заниматься спортом могли граждане всех возрастов, в том числе и пожилые. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В обсуждении условий, необходимых для занятий физической культурой и спортом, приняли участие также члены экспертного совета при комитете. К обсуждению, которое провела председатель комитета Светлана Захарова, присоединились глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова, представители профильных министерств и ведомств Татарстана.

Перед началом заседания парламентарии ознакомились с ходом строительства Центра спорта «ФИЗРА» в зеленодольском микрорайоне Мирный (работы организованы в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» Минспорта России), а также посетили бассейн спортшколы №5 «Дельфин», здание спортшколы борьбы и гостиницу спорткомплекса «Маяк», открытые после капитального ремонта.

Строительные работы в центре спорта планируется завершить в конце этого года. Там будут размещаться спортивные залы для аэробики, йоги, фитнес зал, кафе.

В рамках капремонта спортшколы «Дельфин», пояснила ее директор Вероника Поправко, заменены все коммуникации и электропроводка, установлена приточно-вытяжная вентиляционная система, автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, отремонтирована чаша бассейна и установлена система химводоочистки. Сейчас там имеются два отделения – плавание и шахматы. Плаванием занимаются около 600 школьников, шахматами – 124.

Спортшкола борьбы в Зеленодольске открылась пять лет назад. Работают секции дзюдо, спортивной борьбы (греко-римская борьба), корэш, самбо. Всего здесь занимаются 707 юных спортсменов, их обучают 16 квалифицированных тренеров.

Спорткомплекс «Маяк», где прошла пленарная часть выездного заседания, занимается организацией и проведением учебно-тренировочного процесса сборных команд Татарстана, России, стран ближнего и дальнего зарубежья по лыжным гонкам, тяжелой атлетике, дзюдо, спортивной гимнастике, хоккею на траве, настольном теннисе, тхэквондо и гребле.

С докладом о созданий условий для занятия физкультурой и спортом на заседании комитета выступил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

По информации чиновника, Татарстан является одним из лидеров среди регионов страны по уровню обеспеченности спортивными объектами. Всего в республике насчитывается 12 тыс. спортивных сооружений, в том числе – 2116 спортивных залов, 45 стадионов, 56 крытых ледовых арен, 304 чаши плавательных бассейнов.

Начиная 2013 года в республике реализуется проект по строительству универсальных спортивных площадок. За 12 лет возведены 1172 спортивных сооружения, среди которых – 40 хоккейных коробок, 44 блочных модульных лыжных баз и 19 крытых футбольных манежей. Спортплощадки создаются не только в крупных городах и поселках городского типа, но и в селах. Бюджет РТ потратил на это более 5 млрд рублей.

Доля жителей Татарстана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в прошлом году составила 65,8 %.

Кроме того, 2020 года реализуется республиканская программа капитального ремонта. С этого момента обновлены 97 спортивных объектов. В этом году запланирован капремонт 21 объекта на сумму 651,4 млн рублей в 15 муниципалитетах.

В Татарстане работает 141 спортивная федерация, которые развивают 143 вида спорта. В составы сборных команд РФ ивключены 1005 спортсменов из РТ.

В 164 спортшколах республики культивируются 79 видов спорта. Учебно-тренировочной работой занимаются 2920 тренеров.

Депутаты призвали не только принимать меры по сохранению и развитию ДЮСШ, но и решать вопросы финансирования выездных соревнований, закупки экипировки и развития учебно-материальной базы спортшкол.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев обратил внимание участников совещания на необходимость капремонта деревенских спортзалов. Так, состояние спортивных залов в селах Осиново и Нурлаты оставляют желать лучшего. При этом команды этих муниципалитетов неоднократно занимали призовые места в Школьной волейбольной лиге.

На заседании комитета также рассмотрели отчет о его работе в первом полугодии 2025 года. Было проведено семь заседаний, в том числе два выездных, на которых депутаты рассмотрели 21 вопрос, среди которых – девять контрольных. Рассмотрено девять законопроектов, восемь из них стали законами.