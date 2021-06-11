Депутаты Госсовета РТ выступили за отказ от анонимности в интернете

Госсовет Татарстана направит обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину по нормативно-правовому регулированию в части ограничения распространения деструктивной информации в интернете. Депутаты выступают за «постепенное движение к деанонимизации, к определению соразмерных мер ответственности за распространение противоправного контента в интернете».

«Сегодня интернет используется и для распространения материалов противоправного характера, в том числе радикальных и экстремистских идей, создающих напряженную обстановку в обществе. В настоящее время наибольшую дискуссию вызывает закрепившееся в массовом сознании понимание “виртуальности” как чего-то анонимного и безнаказанного, что ведет к безответственному поведению в Сети», — сказал председатель Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

По его словам, проявлением акта агрессии стали трагические события, произошедшие в керченском политехническом колледже и в 175-й казанской гимназии, которые «стали возможными в том числе из-за отсутствия должного контроля над информационным пространством».

«При этом реализация подобного рода шагов не должна приводить к ограничению базовых конституционных свобод, в том числе свободы слова, учитывая, что интернет является необходимым инструментом функционирования образования, науки, экономики, культурно-просветительского развития современного общества», — подчеркнул Шафигуллин.