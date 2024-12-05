Депутаты Госсовета РТ стали зрителями благотворительного спектакля

Сегодня депутат Госдумы ФС РФ Илья Вольфсон, депутаты Госсовета РТ Ирина Терентьева, Алексей Созинов, Фанис Нурмухаметов, Евгений Чекашов, а также сотрудники Аппарата парламента в рамках проведения Декады инвалидов посетили инклюзивный досуговый центр для детей с ментальными нарушениями «Симург» и посмотрели благотворительный спектакль, подготовленный воспитанниками театральной студии.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, перед показом спектакля исполнительный директор благотворительного фонда «В твою пользу» Ксения Тузова ознакомила депутатов с работой учреждения. Инклюзивный центр «Симург» создан 3 года назад на базе детского центра «Экият». Здесь занимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Центр посещают 86 детей с ОВЗ, в центре работают 7 педагогов и 5 тьюторов.

После ознакомления с деятельностью центра гости посмотрели благотворительный показ спектакля «История кота Филофея» Якова Дубравина. Все собранные средства будут направлены на развитие инклюзивного досугового центра «Симург» и поддержку его воспитанников.

В ходе обсуждения вопросов создания инклюзивной среды в общеобразовательных школах республики депутаты отметили необходимость укрепления материально-технической базы школ и усиления социальной защищенности педагогов.

«Таким детям у нас в республике должна создаваться целая система, начиная с детского сада до ВУЗа, это наш человеческий долг. Мы должны формировать здоровое общество», - подчеркнула зампредседателя комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

На встрече директор лицея №78 Казани Альфия Урманчеева рассказала об опыте создания среды для детей с ОВЗ и проблемах в этой сфере.

Во второй половине декабря депутаты в составе рабочей группы продолжат обсуждение проблем инклюзивного образования.