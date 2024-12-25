Депутаты Госсовета РТ собрали более 1 млн рублей на гумпомощь в зону СВО

Депутаты Государственного Совета Татарстана в этом году собрали более 1 млн рублей на гуманитарную помощь, которую передали в зону специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Мы усилили поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Большая помощь оказывалась жителям Донбасса, подшефным городам Лисичанску и Рубежное. Запросили строительные материалы, мы отправили. Они необходимы для восстановления жилья, социальных объектов. Отправляем лекарства, питьевую воду», — рассказал глава парламента.

По линии партии «Единая Россия» с начала спецоперации в ЛНР направлено 179 грузовых машин, перевезено около 2,8 тыс. тонн грузов с предметами первой необходимости.

Мухаметшин напомнил, что в России, включая Татарстан, 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

В связи с этим, по его словам, нужно будет продумать дополнительные меры поддержки и защиты прав военнослужащих и их семей. «Эта работа развернута, сейчас готовятся материалы, будем передавать их Правительству и, если потребуется, на законодательном уровне принимать решения», — подчеркнул он.