В Государственный Совет Татарстана поступил законопроект, который закрепляет порядок проведения выборов и референдумов при введении военного положения. Документ, внесенный депутатами республиканского парламента, находится на предварительном рассмотрении.

«При введении военного положения Раис Татарстана вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК России предложение о проведении выборов, референдумов на территории республики», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После этого Центральная избирательная комиссия РФ должна провести консультации с соответствующим федеральным органом исполнительной власти. Затем ЦИК примет решение о назначении выборов и референдумов или об отклонении предложения Раиса РТ об их проведении. Кроме того, он может и сократить сроки избирательного процесса.

Законопроект предусматривает незамедлительное информирование Президента России в случае решения о назначении выборов и референдумов в Татарстане, а при отказе — Раиса РТ.

В документе также уточняются положения, касающиеся голосования избирателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы за пределами соответствующего избирательного округа. В частности, ЦИК Татарстана может сформировать специальные участковые комиссии, в том числе из числа работников мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Законопроект направлен на приведение Избирательного кодекса РТ и законов республики о референдуме, о местном референдуме, о местном самоуправлении в соответствие с федеральным законом №184-ФЗ.