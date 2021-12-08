Депутаты Госсовета РТ проведут горячую линию для женщин, решивших открыть свой бизнес

Члены депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» Госсовета Татарстана проведут горячую линию по вопросам развития предпринимательской деятельности и самозанятости женщин. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Депутаты ответят на вопросы женщин-предпринимателей и тех, кто только планирует организовать свой бизнес. Горячая телефонная линия, главная задача которой — содействие предпринимательской деятельности и самозанятости женщин, начнет свою работу в пятницу, 10 декабря», — отметили в пресс-службе.

Горячая линия «Женское внимание» стала важным инструментом обратной связи с жителями республики. Сотни звонков, поступивших в рамках этой акции, помогли решить вопросы профилактики семейно-бытового насилия, неблагополучия и конфликтов на бытовой почве, женского здоровья, соблюдения трудовых прав, устройства детей в образовательные учреждения, социальной поддержки в период пандемии, организации школьного питания.

Телефон горячей линии — 238-10-00, звонки будут приниматься 10 декабря с 13 до 16 часов.