Депутаты Госсовета РТ проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутаты Государственного Совета Татарстана принимают участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева проголосовала на избирательном участке №43, открытом на площадке лицея №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина в Вахитовском районе Казани.

Депутат Госсовета Мякзюм Салахов принял участие в голосовании на участке, расположенном в Казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Он отметил, что считает участие в выборах не формальностью, а возможностью выразить гражданскую позицию и повлиять на будущее региона.

Салахов также призвал жителей республики, которым небезразлично ее будущее, найти время и прийти на избирательные участки.

Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Ринат Фазылов также проголосовал на выборах. В своем аккаунте во «ВКонтакте» он написал, что считает важным участвовать в жизни страны и ответственно относиться к ее будущему.

Фазылов сообщил, что сделал выбор в пользу стабильности, развития и процветания России, и выразил надежду, что принимаемые сегодня решения помогут создать достойное будущее для всех.

Депутат Госсовета Рима Мухамедшина приняла участие в голосовании на избирательном участке, открытом в казанской школе №18, и разместила фотографию с участка в социальных сетях.

Депутат Госсовета Владимир Вавилов также начал день с посещения избирательного участка. В социальных сетях он сообщил, что вместе с другими избирателями сделал свой выбор.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов также проголосовал на своем избирательном участке в Казани в первый день выборов.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва проходят в России 18, 19 и 20 сентября. В Татарстане одновременно проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Проведение выборов в Татарстане обеспечивают 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей.