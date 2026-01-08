Депутаты Госсовета РТ продолжают исполнять мечты детей в рамках «Елки желаний»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В новогодние праздники депутаты Государственного Совета РТ продолжают исполнять новогодние мечты юных татарстанцев в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В частности, депутат Ильгиз Зайниев пригласил маленькую Сабину и ее младшую сестру Лейсан в театр кукол «Әкият», художественным руководителем которого является, и подарил девочке давно желаемую ей настольную игру. «Нет ничего лучше, чем видеть, как детские мечты становятся реальностью!» – заявил он.

В свою очередь депутат Андрей Ляпунов осуществил мечту десятилетнего Камиля, который интересуется космосом и окружающим миром вообще. Мальчик получил в дар телескоп для наблюдения за звездным небом (ранее он попросил его у Деда Мороза), а также сладости.

Парламентарий Ренат Мистахов организовал целое представление для детей участников специальной военной операции. Они встретились с любимыми героями мультфильмов, приняли участие в веселых конкурсах и играх, а в завершение каждый ребенок получил сладкий подарок.

Еще один депутат – Александр Лившиц исполнил мечту шестнадцатилетнего Артема из Казани, который пожелал получить от Деда Мороза трехколесный велосипед. Подросток играет в мини-футбол и участвует во Всероссийских соревнованиях для детей с синдромом Дауна. «Его упорство, энергия и стремление к победе заслуживают восхищения. С огромной радостью исполняю мечту Артема – ведь такие акции напоминают нам, что новогоднее чудо начинается с простого, но искреннего жеста доброты» – сказал Лившиц.

Парламентарий Фанис Нурмухаметов исполнил новогодние просьбы 15-летнего Ивана, мечтавшего о самокате, и четырехлетнего Даниила, пожелавшего получить синтезатор.

Кроме того, этот депутат посетил многодетную семью Мухаметзяновых в Пестречинском районе и исполнил новогодние пожелания детишек. Эльмира Мухаметзянова одна воспитывает четверых детей, двое из них – с особенностями здоровья. «Особенно в преддверии Нового года такие встречи создают атмосферу волшебства и надежды. Очень важно помнить о тех, кому особенно необходимы наши внимание и поддержка», – убежден Нурмухаметов.

Другой депутат, Данис Зарипов, осуществил желание шестилетней Елизаветы из Казани, захотевшей получить в подарок от Деда Мороза синтезатор. «Видеть, как глаза ребенка загораются от счастья, – это лучше любого гола или медали», – заметил экс-спортсмен в одной из соцсетей.

Парламентарий Елена Кузьмичева передала девятилетней Ане из Набережных Челнов набор для творчества. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, девочка из семьи с пятью детьми ведет активный образ жизни: посещает театральную студию, занимается рисованием, завоевывает призовые места на соревнованиях по шахматам и дартсу, а также любит лепить. Именно поэтому она попросила у Деда Мороза глину для лепки. Ее братья и сестры тоже получили подарочные наборы.

Депутат Рузиля Тимергалеева вручила четырнадцатилетнему Раилю Хамадзянову долгожданный подарок – машину с пультом управления, а двенадцатилетнему Даниелю – подарок-сюрприз.

В свою очередь депутат Рима Мухамедшина осуществила желания двенадцатилетнего Ригеля и тринадцатилетней Сафины из Альметьевска, которые тоже мечтали о сюрпризах. От парламентария дети получили серию книг, конструктор, наборы для творчества, сертификат в магазин косметики и сладости. «Такие моменты напоминают, что добро и есть самое настоящее чудо. Огромное спасибо организаторам за возможность дарить радость», – подчеркнула Мухамедшина.

Депутат Эмиль Губайдуллин исполнил желание девятилетнего Радмира из Казани, мечтавшего о фимбо – интуитивно-музыкальном инструменте, и трехлетнего Эмира из Набережных Челнов, хотевшего умную колонку в подарок.

А депутат Дмитрий Анисимов помог исполниться новогоднему желанию семилетнего Кирилла, который мечтал получить в подарок игровой стол. «Рад, что эта акция из года в год остается востребованной, сохраняя свой главный смысл – проявлять внимание и заботу к тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке», – сказал он.

Депутат Рифнур Сулейманов исполнил желание пятилетнего Ролана из Казани, хотевшего получить в подарок маленький электромобиль. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья в этом году научился самостоятельно стоять и делать несколько шагов в ходунках – он любит играть и неравнодушен к игрушечным машинам. Парламентарий также побывал в Азеевской начальной школе Новошешминского района РТ, поздравил учеников с новым годом и вручил им подарки.

Парламентарий Данис Шакиров осуществил мечту десятилетнего Данила из Кукморского района, передав ему подарок-сюрприз.

Кроме того, депутат Айрат Сафин помог осуществиться мечте двенадцатилетнего Раниля, проживающего в Московском районе Казани. Ребенок хотел получить от Деда Мороза сюрприз, и депутат ему передал планшет и конструктор. Также 96 первоклассников школ №64 и 81 столицы РТ получили от парламентария сладкие подарки.

Депутат Муслима Латыпова помогла исполниться желанию Азамата из поселка Нижняя Мактама Альметьевского района о велотренажере. А Камилла из Агрыза получила от нее подарок-сюрприз: коньки для фигурного катания, волейбольный мяч и большой косметический набор.

Помимо этого, депутат Алсу Надршина передала десятилетнему Ильназу из Набережных Челнов желаемый им самокат.

Акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.