Культура 24 апреля 2026 10:00

Депутаты Госсовета РТ прочитали стихотворение Тукая в преддверии Дня родного языка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Серия мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения классика татарской литературы, поэта Габдуллы Тукая, продолжается в Татарстане. К акции присоединились депутаты Госсовета РТ.

В преддверии Дня родного языка они прочитали стихотворение Тукая «Бәйрәм бүген! – Сегодня праздник!», написанное в 1908 году. В этом произведении поэт говорит о важности труда, просвещения и движения вперед как пути к лучшей жизни.

Стихотворение прозвучало в исполнении Марата Ахметова, Лилии Мавриной, Камиля Гилманова, Рузили Тимергалеевой, Альбера Хабибуллина, Римы Мухамедшиной, Алсу Набиевой и Ильшата Аминова.

Видео: https://max.ru/id1654014349_gos

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

