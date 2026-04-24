Депутаты Госсовета РТ прочитали стихотворение Тукая в преддверии Дня родного языка
Серия мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения классика татарской литературы, поэта Габдуллы Тукая, продолжается в Татарстане. К акции присоединились депутаты Госсовета РТ.
В преддверии Дня родного языка они прочитали стихотворение Тукая «Бәйрәм бүген! – Сегодня праздник!», написанное в 1908 году. В этом произведении поэт говорит о важности труда, просвещения и движения вперед как пути к лучшей жизни.
Стихотворение прозвучало в исполнении Марата Ахметова, Лилии Мавриной, Камиля Гилманова, Рузили Тимергалеевой, Альбера Хабибуллина, Римы Мухамедшиной, Алсу Набиевой и Ильшата Аминова.