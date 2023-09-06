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Депутаты Госсовета РТ предложили ввести налоговые льготы для владельцев электрокаров
В Татарстане предложили установить налоговые льготы для владельцев электрокаров с января следующего года. Соответствующий законопроект поддержали парламентарии на заседании Комитета Госуадрственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
«Законопроектом предлагается предоставить льготу по транспортному налогу для собственников мотоциклов, легковых автомобилей, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенным только электрическим двигателем», — сказал депутат Роман Мугерман.
Освободить от уплаты транспортного налога предполагается с 1 января 2024 до 1 января 2029 года. А в период с 1 января 2029 до 1 января 2031 года планируется ввести льготу в размере 50% от налоговых ставок.
По словам спикера, цель предоставления льгот — стимулировать использование электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры в республике. Он также привел данные МВД по РТ, согласно которым на 1 января в Татарстане зарегистрировано всего 299 транспортных средств с электродвигателем.
«Прогнозируется, что до 2030 года от 1,5 тыс. до 4,3 тыс. электромобилей появится в республике. Принятие законопроекта повлечет ориентировочно выпадающие доходы [в размере] 2 млн 850 тыс. рублей в год. При этом данные доходы будут с лихвой, на наш взгляд, компенсированы дополнительным потреблением электроэнергии», — подчеркнул Мугерман.
Законы, предоставляющие аналогичные льготы для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, действуют в Москве, Московской, Калужской, Омской, Оренбургской, Орловской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Рязанской и Ярославской областях, Забайкальском крае, Башкортостане, Удмуртии, Крыму и других регионах.
«Надо иметь в виду, что 35 регионов уже ввели аналогичные освобождения на своих территориях и еще десяток регионов ввели 50-процентную льготу, поэтому в этом плане мы догоняющие», — заметил депутат.
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