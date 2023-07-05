Депутаты Госсовета РТ предлагают продолжить господдержку программы самообложения граждан

Депутаты Госсовета РТ выступили с предложением к Кабмину республики расширить перечень мероприятий по решению вопросов местного значения для предоставления межбюджетных трансфертов в рамках самообложения граждан. Такое решение было принято сегодня на выездном совместном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, которое прошло в Ютазинском районе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Как отметил на заседании замруководителя исполкома Ассоциации Совета муниципальных образований РТ Сергей Столяров, институт самообложения граждан в Татарстане стал одним из реальных видов участия жителей в развитии своих территорий. В настоящее время на сходах (референдумах) по вопросам введения самообложения граждане самостоятельно определяют вопросы местного значения, куда направляются собранные средства.

В настоящее время установлен порядок, по которому муниципальным образованиям предоставляются межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения, осуществляемые с привлечением средств самообложения. В том числе 4 рубля к 1 рублю граждан для сельских поселений республики и городских поселений, образованных на основе поселка городского типа, не являющихся районными центрами; 3 рубля – для городских поселений Республики Татарстан, являющихся районными центрами; 2 рубля – для городов Альметьевск, Нижнекамск, Казань и Набережные Челны.

За десять лет, с 2014 по 2023 годы, из республиканского бюджета выделены межбюджетные трансферты в сумме более 9 млрд рублей, граждане собрали 2,3 млрд рублей. Собранные средства в основном направлены на дорожные работы, содержание мест захоронения, благоустройство территории поселений, установку и содержание уличного освещения, организацию водоснабжения в границах поселений, строительство и ремонт памятников, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Кроме того, имеется перечень конкретных мероприятий по решению вопросов местного значения, на которые выделяются средства из республиканского бюджета в порядке софинансирования. В него входят ремонт уличных сетей освещения, строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, благоустройство родников, очистка прибрежных зон, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, устройство и ремонт памятников, ремонт и содержание автодорог местного значения, ремонт мест массового отдыха населения, ремонт и устройство ограждений, благоустройство мест традиционного захоронения и другие.

Сергей Столяров сообщил, что органы местного самоуправления и жители поселений предлагают добавить в этот перечень ряд других направлений, таких как ремонт и содержание мечетей и церквей, ликвидация несанкционированных свалок, содержание парков и другие.

Руководитель исполкома Ютазинского района Светлана Самонина рассказала, что за 10 лет участия в программе жители района собрали 41 млн рублей средств по самообложению. С учетом республиканских бюджетных средств в сумме 161 млн рублей в поселениях района выполнены работы на 203 млн рублей. Она обратилась к парламентариям с просьбой сохранить долю бюджетного участия республики в этой программе.

Депутаты рекомендовали Кабинету Министров РТ рассмотреть возможность внесения изменений в правительственное постановление в части дополнения перечня мероприятий по решению вопросов местного значения для предоставления межбюджетных трансфертов в рамках самообложения граждан. Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» рекомендуется подготовить предложения по реализации в муниципальных образованиях республики положений нормативных правовых актов об инициативном бюджетировании (инициативных проектов).