Депутаты Госсовета РТ предложили отказаться от анонимности в интернете

После нападения на казанскую гимназию №175 депутаты Государственного Совета Татарстана подготовили обращение в адрес Председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина с просьбой ужесточить контроль за распространением деструктивной информации в интернете и социальных сетях.

Проект соответствующего обращения сегодня был предварительно одобрен на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. На предстоящей сессии татарстанского парламента по этому вопросу должен выступить председатель комитета Лутфулла Шафигуллин.

Парламентарии Татарстана уверены в необходимости принятия правовых мер по ограничению распространения деструктивной информации в Сети. Кроме того, они также убеждены, что в интернете следует отказаться от анонимности. По их мнению, требуются действия по идентификации пользователей, правовой оценке и определению ответственности за распространение противоправного контента.

Для этого депутаты Госсовета РТ предложили ввести регистрацию устройств доступа в интернет при первом входе в Сеть и при смене владельца с помощью существующих технологий идентификации, ограничить возможность распространять информацию в соцсетях неидентифицированными пользователями и запустить автоматический мониторинг и модерацию сообщений. При этом при обнаружении явных признаков противоправности со стороны незарегистрированных участников соцсети их сообщения должны автоматически удаляться.