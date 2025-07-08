Депутаты Госсовета РТ поддержали внесение изменений в Бюджетный кодекс Татарстана

Депутаты Государственного Совета Татарстана на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам поддержали законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Провел заседание, на котором также были подведены итоги работы комитета, его председатель Леонид Якунин. Внесение изменений в Бюджетный кодекс РТ он объяснил необходимостью гармонизации республиканского законодательства и приведения его в соответствие с федеральным.

Так, законопроект уточняет положения Бюджетного кодекса, касающиеся обязательств Республики Татарстан и муниципальных образований по соглашениям о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве относительно учета в них платы публичного партнера и капитального гранта.

К тому же с 2026-го изменится предельный срок приведения государственных программ РТ в соответствие с законом о республиканском бюджете: он сместится с 1 апреля на 1 февраля текущего финансового года.

Кроме того, новелла конкретизирует полномочия Министерства финансов РТ, касающиеся установления порядка формирования и представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Помимо этого, документ предусматривает возможность создания и использования государственных и муниципальных информационных систем в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

На сегодняшнем заседании также был представлен отчет о работе Комитета по бюджету, налогам и финансам в первом полугодии 2025-го. С января по июнь состоялось семь заседаний, на рассмотрение в комитет поступило 11 законопроектов, все они приняты Государственным Советом и подписаны Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Комитетом было рассмотрено 13 контрольных вопросов, которые касались в том числе эффективного использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по охране здоровья женщин и детей, а также на улучшение технического состояния многоквартирных домов. Также парламентарии обсудили вопросы исполнения бюджетов РТ и Территориального фонда ОМС этого года.

Экспертный совет при комитете провел восемь заседаний, на которых рассмотрел 29 вопросов.