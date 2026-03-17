Депутаты Госсовета РТ поддержали досрочное прекращение полномочий Фарида Мухаметшина

Депутаты Госсовета РТ проголосовали за досрочное прекращение полномочий Председателя парламента. Решение было принято в ходе девятнадцатого заседания Государственного Совета РТ седьмого созыва.

В заседании принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. С инициативой о досрочном сложении полномочий выступил сам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мной принято решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Государственного Совета Татарстана. Ставлю на голосование. Прошу коллег поддержать», – заявил он, поблагодарив депутатский корпус за совместную работу. По итогам голосования депутаты поддержали данное решение.