Депутаты Госсовета РТ поддержали акцию «Татмедиа» по подписке на газеты для соцучреждений

В здании Государственного Совета Татарстана организована ежегодная благотворительная акция АО «Татмедиа» «Подари подписку». Ее поддержали депутаты, оформив подписку на газеты и журналы для социальных учреждений республики.

«Проходит подписная кампания на республиканские издания, в том числе на национальных языках. Газеты и журналы получают ветераны, воспитанники детских домов и инвалидов, поэтому прошу оформить подписку», – сказал парламентариям заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Стать участниками акции могут все желающие. Для этого можно оформить подписку в подарок на любое издание АО «Татмедиа». Проект уже не первый год поддерживают видные государственные, общественные и культурные деятели Татарстана.