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Ру Тат
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11 июня 2021  10:57
Надежда Гордеева

Депутаты Госсовета РТ поддержали акцию «Татмедиа», оформив подписку для соцучреждений

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В здании Государственного Совета Татарстана организована ежегодная благотворительная акция АО «Татмедиа» «Подари подписку».

Проект активно поддерживают депутаты. Еще до начала 22-го заседания Госсовета РТ VI созыва парламентарии начали оформлять в подарок социальным учреждениям республики подписку на газеты и журналы.

Стать участниками акции могут все желающие. Для этого необходимо оформить подписку на любое издание АО «Татмедиа». В проекте уже не первый год принимают участие видные государственные, общественные и культурные деятели Татарстана. 

#подари подписку
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