Депутаты Госсовета РТ поддержали акцию «Татмедиа», оформив подписку для соцучреждений

В здании Государственного Совета Татарстана организована ежегодная благотворительная акция АО «Татмедиа» «Подари подписку».

Проект активно поддерживают депутаты. Еще до начала 22-го заседания Госсовета РТ VI созыва парламентарии начали оформлять в подарок социальным учреждениям республики подписку на газеты и журналы.

Стать участниками акции могут все желающие. Для этого необходимо оформить подписку на любое издание АО «Татмедиа». В проекте уже не первый год принимают участие видные государственные, общественные и культурные деятели Татарстана.