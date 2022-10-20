Депутаты Госсовета РТ почтили память погибших в ходе спецоперации минутой молчания

Память воинов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, почтили минутой молчания парламентарии Татарстана на 35-м заседании Госсовета РТ, на котором слушается ежегодное послание Президента РТ.

В своем выступлении руководитель республики Рустам Минниханов отметил, что Татарстан преодолевает возникающие вызовы вместе со всей многонациональной Россией.

«В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни и ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и Вооруженным Силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что вся страна сплотилась вокруг доблестных российских воинов и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Солдаты и офицеры Вооруженных Сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу! Выбрав путь служения Родине и ее народу, наши доблестные воины защищают мир порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество, отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания», – сказал руководитель республики.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

