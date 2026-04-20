Депутаты Госсовета РТ передали более 1,5 т гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин и заместитель председателя комитета Камиль Нугаев посетили прифронтовые города Лисичанск и Рубежное. В поездке их сопровождал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков.

В ходе рабочей поездки представители республики передали гуманитарную помощь и ознакомились с тем, как организована ее адресная передача жителям.

В Лисичанске в гуманитарный центр доставили более полутора тонн помощи: средства личной гигиены для детей, подгузники, детскую и взрослую одежду, а также три генератора. Кроме того, татарстанская делегация осмотрела социальные объекты, восстановленные при участии Республики Татарстан.

В Рубежном в гуманитарном центре показали, как формируется помощь для различных категорий жителей – семей участников СВО, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пожилых и маломобильных граждан.

«На этой неделе были сформированы продуктовые и моющие наборы для семей участников СВО. Они доставлены адресно – семьям действующих военнослужащих, пропавших без вести и погибших. Вся помощь, поступающая из Республики Татарстан, передается получателям без задержек. Сейчас формируются наборы для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС – подготовлено порядка 70 комплектов, при необходимости их количество будет увеличено. В их состав входят наборы бытовой химии, продукты питания, в том числе чак-чак и мед в сотах. Отдельно формируются наборы для пожилых и лежачих граждан – их насчитывается около 140 человек», – рассказали в гуманитарном центре.

Как отметил Камиль Нугаев, гуманитарная помощь была собрана в кратчайшие сроки по адресному запросу.

«По обращению на генераторы и другие необходимые позиции за несколько дней сформирован груз – 15 генераторов, а также подгузники и одежда. Часть генераторов направлена для резерва социальных объектов, еще 10 переданы нашим бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции. К сбору подключились депутаты, коллеги и жители республики», – рассказал депутат.

По его словам, он не первый раз в Лисичанске – это уже примерно девятая поездка.

«С 2022 года в городе ведется восстановление школ, детских садов и других социальных объектов. При этом сохраняются сложности с обеспечением базовой инфраструктуры – воды и электроэнергии. В этих условиях особенно важно, что вся доставляемая помощь востребована и доходит до конкретных людей. По итогам поездок эта информация доводится до жителей республики, что позволяет усиливать объемы поддержки», – подчеркнул Нугаев.