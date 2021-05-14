news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Галимова: В ДРКБ остаются 15 детей, пострадавших при стрельбе в 175-й школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  13:34

Депутаты Госсовета РТ перечислили пожертвования для пострадавших в 175-й школе Казани

news_top_970_100

Депутаты Госсовета Татарстана перечислили в «Российский Красный Крест» пожертвования для пострадавших во время трагедии в 175-й школе Казани, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Сегодня Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин и депутаты парламента, работающие на постоянной основе, перечислили свой однодневный заработок в созданный фонд», — отметили в пресс-службе.

Общественная организация «Российский Красный Крест» совместно со Сбербанком открыла сбор средств для пострадавших при нападении на казанскую школу №175. Оказать финансовую помощь может любой желающий.

пожертвования депутаты госсовета рт стрельба в школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное