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Ру Тат
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11 июня 2021  15:54
Надежда Гордеева

Депутаты Госсовета РТ оформили около 200 подписок на газеты и журналы для соцучреждений

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В Госсовете Татарстана прошли мероприятия акции АО «Татмедиа» «Подари подписку». Депутаты оформили около 200 подписок на различные республиканские газеты и журналы для социальных учреждений республики.

Акцию поддержал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он подписал воспитанников Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в селе Крым-Сарай, на газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», а также журнал «Чаян».   

Стать участниками благотворительной подписной кампании могут все желающие. Для этого можно оформить подписку на любое издание АО «Татмедиа». В проекте уже не первый год принимают участие видные государственные, общественные и культурные деятели Татарстана. 

#подписная кампания #подари подписку
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