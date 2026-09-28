Депутаты Госсовета РТ одобрили изменения в законе о местном самоуправлении

Парламентарии поддержали поправки к законопроекту о местном самоуправлении и приняли его во втором и третьем чтениях. На 24-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва документ представил депутат Альберт Хабибуллин.

«Все поправки подготовлены Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению, их пять. Других поправок не поступило», – рассказал он.

Хабибуллин напомнил, что законопроект о местном самоуправлении депутаты приняли в первом чтении на заседании Госсовета в июле и до 22 августа к нему необходимо было внести поправки.

Изменения в проекте республиканского закона связаны с тем, что в июне прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». До 1 января 2027 года необходимо привести в соответствие с ним региональные и муниципальные нормативные правовые акты.

«Согласно федеральному закону, к полномочиям органов местного самоуправления, которые не могут быть переданы на региональный уровень, отнесено развитие внутридворовых территорий. Каким образом определяются границы этих территорий, федеральным законом не установлено», – отметил Хабибуллин.

По его словам, 16-й статьей федерального закона к исключительной компетенции представительного органа муниципалитета в то же время отнесено утверждение правил благоустройства территории. «Поскольку развитие внутридворовых территорий по своей сути является вопросом благоустройства, первой поправкой предлагается установить, что порядок определения границ внутридворовых территорий определяется указанными правилами благоустройства», – подчеркнул депутат.

Кроме того, федеральным законом главам муниципалитетов запрещено осуществлять полномочия председателя и депутата представительного органа. «Этот запрет не распространяется на глав сельских поселений и на глав муниципальных образований, осуществляющих полномочия председателя представительного органа муниципального образования, который был избран до 1 января 2027 года», – заявил Хабибуллин.

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Татарстане прошли в прошлом году, срок полномочий этих органов истекает в 2030 году, уточнил он.

«Соответственно, до этого периода запрет на осуществление главой муниципального образования полномочий председателя и депутата местного представительного органа в Татарстане не применяется», – сказал парламентарий.

При этом он заметил, что возможны ситуации, при которых полномочия представительных органов могут быть прекращены досрочно. В этом случае на главу муниципального образования, за исключением главы сельского поселения, указанный запрет будет распространяться в полном объеме.

Хабибуллин добавил, что в связи с этим второй поправкой предлагается включить в законопроект специальную норму о том, что если Совет прекратил свои полномочия досрочно, то депутат, который потом стал главой, лишается депутатских полномочий, а глава не может стать председателем Совета нового созыва. В этом случае председатель последнего будет выбираться самими депутатами из своего состава, а глава сможет возглавить местную администрацию.