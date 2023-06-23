Зарипова: Благодаря соцмерам число многодетных семей в Татарстане за 10 лет выросло вдвое

За последние 10 лет почти в два раза выросло в Татарстане количество многодетных семей благодаря реализуемым федеральным и республиканским мерам поддержки. Об этом глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова сообщила на круглом столе в Госсовете РТ, посвященном вопросам социальной поддержки семей с детьми.

Встреча объединила представителей профильных министерств и ведомств, общественных учреждений республики, а также ведущих российских специалистов в области внутренней и международной политики, в том числе из Архангельска, Калуги и Ростовской области.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Нам нужно подумать о мерах поддержки для тех, кто уже родил детей – будь то семья с одним ребенком, с двумя или тремя. Мы должны поговорить о комплексной государственной политике, направленной на российские семьи. Мне бы хотелось, чтобы наше знакомство с методиками работы с населением в Татарстане транслировалось на федеральный уровень. Чтобы не только в Казани люди ощущали эту защиту, но и по всей России», – отметила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Участники дискуссии разбирались в причинах попадания темы семьи в приоритеты государственной повестки. Они обсудили современное состояние российских семей, а также поговорили о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Об опыте Татарстана в реализации социальных программ, в том числе в рамках поддержки семьи, материнства и детства, рассказала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Всего в Татарстане действует около 61 меры социальной поддержки, 55 из них являются республиканскими — это сертификат на лекарства в размере 10 тыс. рублей, подарочные комплекты, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад многодетным семьям, пособие по беременности и родам», – напомнила Зарипова.

По ее словам, проблема снижения рождаемости наблюдается не только в Татарстане, но и за пределами республики. Для улучшения демографической ситуации был выработан комплекс мер, направленных на повышение благополучия семей с детьми, для увеличения рождаемости и улучшения положения детей. Так, в Татарстане была введена выплата для женщин, проживающих в сельской местности. За рождение первого ребенка они смогут получить выплату в размере 50 тыс. рублей, за третьего – 100 тыс. рублей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Это вызвало позитивный отклик со стороны женского населения, поскольку более двух тысяч женщин ежегодно попадают под эту категорию. Благодаря этим мерам последние 10 лет в Татарстане возросло количество многодетных семей. Так, в 2013 году их было около 24 тысяч, а сегодня многодетных семей около 42 тысяч», – сказала Зарипова.

О мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей в Татарстане рассказала уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская. Все обращения, поступающие от таких семей, в оперативном порядке отрабатываются во взаимодействии с руководителями профильных министерств и ведомств и главами муниципальных образований, отметила омбудсмен. По ее словам, в республике налажена адресная помощь семьям мобилизованных, составлены социальные портреты таких семей, внедрена практика социального сопровождения семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.

В Татарстане, наряду с широким спектром мер поддержки, принятым на федеральном уровне, установлены дополнительные меры поддержки семей участников СВО, оказывается бесплатная юридическая помощь как самим мобилизованным, так и членам их семей. Ряд мер поддержки предоставили муниципалитеты на своем, местном уровне, например, право на внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное двухразовое горячее питание для школьников.