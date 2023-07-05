Депутаты Госсовета РТ обсудили вопросы проведения диспансеризации

Вопросы организации диспансеризации взрослого населения и развития здравоохранения на селе обсудили сегодня на выездном совместном заседании Комитета по социальной политике и экспертного совета при комитете Госсовета РТ. Участие в заседании, которое прошло в Спасском районе РТ, приняли зампредседателя республиканского парламента Юрий Камалтынов и депутат Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова.

Депутаты посетили учреждения здравоохранения района, в числе которых фельдшерско-акушерский пункт в деревне Тукай, поликлиника и Центральная районная больница в Болгаре.

ФАП в деревне Тукай был открыт в декабре 2022 года в рамках реализации республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению». Сегодня пункт обслуживает 160 жителей села, в том числе 20 детей. Всего в Спасском районе построено и введено в эксплуатацию 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

В Спасской ЦРБ депутаты оценили работы, проведенные по капитальному ремонту в 2022-2023 году, осмотрели противошоковый и перевязочный кабинеты, лабораторию, рентген и кабинет компьютерной томографии, пообщались с медиками и пациентами. Жители района обратились к депутатам с просьбой увеличить количество терапевтов.

Вопросы диспансеризации стали отдельной темой обсуждения депутатов. В 2022 году в Спасском районе диспансеризацию прошли 4396 жителей района (82% от плана), в этом году диспансеризацией планируется охватить 5394 человек. Также профилактический медосмотр предусмотрен для 744 человек. Жители, перенесшие коронавирусную инфекцию, пройдут углубленную диспансеризацию.

Как отметила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, за последние два года Спасский район достиг хороших показателей по уменьшению уровня смертности, в том числе благодаря профилактике. «Диспансеризация – это сплоченная работа всех органов власти как законодательной, так и исполнительной, а также средств массовой информации. Наша задача – на местах проработать вопросы развития здравоохранения на селе», – подчеркнула Захарова.

Первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев отметил на заседании, что по итогам 2022 года диспансеризацию прошли 605 554 татарстанцев (61% от плана). В 2023 году в республике запланировано провести диспансеризацию 875 295 человек.

В сельской местности диспансеризацию, как правило, проводят выездные бригады медиков.

По данным Республиканского клинического онкологического диспансера, по итогам диспансеризации взрослого населения в 2022 году впервые выявлено 2 422 случая онкозаболеваний, количество заболеваний, выявленных на первой и второй стадиях, составило 1 659 (68,5 %). За 4 месяца этого года впервые выявлено 265 случаев злокачественных новообразований, из них на первой и второй стадиях – 201 (75,8%).

На заседании также напомнили, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в марте 2023 года в республике приступили к реализации проекта «Промышленная диспансеризация». Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров работников предусмотрены непосредственно на промышленных предприятиях. За это время медицинское обследование прошли 20 560 человек (95,7%). На второй этап направлено 6 733 человека (32,7% от осмотренных).

По словам Светланы Захаровой, благодаря диспансеризации удается выявить не только заболевания на ранних стадиях, но и факторы риска их возникновения. «Многие пациенты впервые узнают о своем диагнозе, а проведение диспансеризации помогает им вовремя начать лечение», – отметила глава профильного комитета. Она предложила активнее использовать возможности передвижных мобильных комплексов, продолжить работу по профосмотрам среди работников предприятий.

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов поинтересовался, как осуществляется контроль качества прохождения диспансеризации пациентами, есть ли обратная связь. Он выступил с предложением к Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифровизации рассмотреть возможность организации такой связи, чтобы выявить возможные недочеты.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали главам муниципальных районов оказать медицинским организациям поддержку в проведении диспансеризации, вести разъяснительную работу среди населения, в том числе с привлечением работодателей, профкомов.