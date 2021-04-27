Депутаты Госсовета РТ навестили могилу экс-спикера парламента Василия Лихачева

Сегодня, в День российского парламентаризма, депутаты и сотрудники аппарата Государственного Совета Татарстана навестили могилу экс-председателя республиканского парламента — доктора юридических наук Василия Лихачева. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Василий Лихачев возглавлял Госсовет Татарстана с 1995 по 1998 год. Он являлся членом-корреспондентом Академии наук РТ, академиком Российской академии естественных наук, вице-президентом Международной академии информационных технологий, почетным работником Министерства иностранных дел РФ.

Акция по облагораживанию могил научных деятелей республики, приуроченная к Году науки и технологий, проходит в Татарстане с 26 апреля по 2 мая. Только на кладбищах Казани планируется привести в порядок 47 захоронений выдающихся ученых.

Участие в акции по облагораживанию захоронений деятелей науки сегодня также приняла председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Она навестила могилу легендарного химика, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Василия Абрамова. В свою очередь начальник Управления культуры и развития языков народов Аппарата Правительства РТ Ляйсан Низамова посетила захоронение известного антрополога и археолога Глеба Бонч-Осмоловского.