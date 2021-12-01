Депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ вручили подарки пациентам центра онкогематологии ДРКБ

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ Татарстана прошла акция «Коробка храбрости». Все дети, проходящие здесь длительное лечение, получили подарки от депутатов Госдумы России и Госсовета республики.

Председатель Комитета по социальной политике, депутат Государственного совета РТ Светлана Захарова восхитилась стойкостью маленьких пациентов Центра онкогематологии, борющихся со своими недугами и болезнями.

Вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, заслуженный тренер России, координатор партийного проекта «Детский спорт в РТ» Ольга Павлова выразила благодарность всему медицинскому персоналу, который вкладывает все свои силы в лечение ребят.

«Мы пришли сегодня поддержать их. Нет ничего важнее детских улыбок и счастливого детства. Уверена, что такая позитивная акция приободрит ребят и они получат мощный импульс к выздоровлению, – сказала Павлова. – Ни один ребенок в мире не заслужил того, что испытывают эти дети. Но они продолжают бороться, и мы хотим передать им большой посыл к скорейшему выздоровлению через свою поддержку».

ДРКБ — это уникальная больница, значительно повышающая качество детской медицины в стране, добавил, в свою очередь, депутат Госдумы Айрат Фаррахов. «Это одна из самых оснащенных и высокопрофессиональных клиник, позволяющая полностью излечивать около 80% всех онкологических заболеваний у детей», — добавил он.

В заключение депутат вручил одному из ребят плюшевого тигра, который, по его словам, символизирует стремление и борьбу детей, проходящих лечение в больнице.

Акция «Коробка храбрости» проходила в Татарстане с 15 по 29 ноября 2021 года. В рамках нее проводился сбор игрушек и канцелярии для детей, проходящих лечение в медучреждении. Ее инициировали активисты татарстанского отделения партии «Единая Россия» и Центра поддержки гражданских инициатив.

В этом году к акции присоединились депутаты всех уровней, в том числе объединение женщин-депутатов в Государственном Совете Республики Татарстан «Мэрхэмэт — Милосердие», представители бизнес-сообщества, известные татарстанские блогеры, резиденты продюсерского центра Insight people и неравнодушные граждане Казани.