Депутаты Госсовета предложили создать в Казани современный музыкальный театр

На выездном заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного Совета РТ, прошедшем в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, депутаты предложили создать в столице Татарстана современный музыкальный театр. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выступивший на заседании ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев рассказал о развитии созданного в 2011 году на ее базе научно-образовательного кластера, включающего музыкальные колледжи республики.

В прошлом году кластер пополнили организации дополнительного образования — детские музыкальные школы и детские школы искусств, реализующие предпрофессиональные программы в сфере музыкального искусства, а также ведущие работодатели в сфере музыкального искусства. «В составе кластера в настоящее время объединено 90 организаций», — отметил Дулат-Алеев.

Консерваторией разработана программа развития кластера на 2023–2027 годы. В прошлом году состоялось более 70 мероприятий: фестивально-концертных, научно-методических, просветительских и образовательных. Вуз проводит десятки мастер-классов и открытых лекций, оказывает методическую помощь и направляет новые учебные издания в музыкально-образовательные организации РТ.

Сетевой площадкой кластера является интернет-портал «Век татарской музыки — Татарстан аhәңнәре». Там публикуется информация о концертных и образовательных мероприятиях, проводятся вебинары и ведутся трансляции концертов.

О работе учреждений в рамках кластера сообщили руководители Набережночелнинского колледжа искусств и Арской детской школы искусств Татьяна Спирчина и Гульнара Сабирова. Депутат Госсовета РТ и директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов заверил, что театр тесно сотрудничает с консерваторией в решении кадровых вопросов и реализации крупных проектов.

Вместе с тем другой депутат Госсовета — художественный руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Александр Славутский заявил о необходимости создания современного музыкального театра в столице Татарстана.

Эту идею поддержал еще один депутат — Рамиль Тухватуллин. «Кластер был бы неполон без системы трудоустройства. В настоящее время в Театре оперы и балета не существует ни национальной, ни молодежной труппы», — констатировал он.

Предоставленную информацию парламентарии приняли к сведению. Министерству культуры РТ совместно с Казанской консерваторией рекомендовано проработать вопросы дальнейшего развития интернет-портала «Век татарской музыки — Татарстан аhәңнәре», а также сформировать план разработки учебно-методических изданий для нужд детских музыкальных школ и колледжей республики по различным дисциплинам регионального цикла.

Кроме того, заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова представила доклад об исполнении республиканского закона о библиотеках и библиотечном деле. Отдельно депутаты обсудили прием детей в первые классы школ (о ситуации рассказал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов).