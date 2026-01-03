Депутаты Госдумы выступили за включение новогодних блюд в школьное меню в январе

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой изменить школьное меню в начале года. Парламентарии предложили включить в рацион учащихся традиционные новогодние блюда в течение первых двух учебных недель января, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов обращения, добавлять такие позиции в меню следует с периодичностью один-два раза в неделю.

В письме отмечается, что в настоящее время питание в школах сразу после зимних каникул возвращается к стандартному формату и никак не отражает значимую для детей новогоднюю культуру. Депутаты считают необходимым скорректировать нормативные документы Роспотребнадзора, чтобы официально разрешить подачу праздничных блюд, но в адаптированном для детского питания виде.

В частности, салат оливье предлагается готовить по облегченной рецептуре с использованием разрешенных ингредиентов и заправки минимальной жирности, а заливное делать из постного отварного мяса или рыбы на натуральном желе. Также инициатива предусматривает включение в обеды мандаринов как символа праздника и специальной выпечки с умеренным содержанием сахара.

Даванков и Авксентьева уверены, что реализация этой меры позволит создать в столовых атмосферу домашнего уюта и продлить ощущение праздника. Это, в свою очередь, должно психологически облегчить школьникам возвращение к учебному процессу после длительного отдыха.