Общество 9 августа 2025 11:30

Депутаты Госдумы внесут законопроект о дополнительных выходных для сдающих ГТО

Группа депутатов Госдумы под руководством Леонида Слуцкого планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий предоставление россиянам дополнительных оплачиваемых дней отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождение сотрудников от работы в день сдачи этих нормативов. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают освобождать работников от работы в день сдачи тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с их возрастной группой, но не более одного раза в год.

Также предусмотрено ежегодное предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска не менее одного календарного дня для тех, кто успешно сдал нормативы и подтвердил знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.

В законопроекте также предлагается обязать работодателей создавать условия для занятий спортом на рабочем месте, включая организацию перерывов для выполнения производственной гимнастики. Эти условия предлагается закрепить в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.

Леонид Слуцкий отметил, что рост числа участников программы ГТО может в будущем снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет увеличения числа здоровых людей и сокращения количества пациентов. Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо мотивировать россиян заниматься физкультурой и спортом и создавать соответствующие условия.

По его мнению, такие инициативы помогут сформировать культуру заботы о здоровье, что станет приоритетом государственной политики и улучшит самочувствие сотрудников, снизит стресс и повысит работоспособность.

В то же время правительство России в официальном отзыве указало, что законопроект требует существенной доработки.

