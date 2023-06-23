Депутаты Госдумы снова предложили отменить ЕГЭ

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР снова подготовили законопроект, предлагающий отменить ЕГЭ. Документ размещен в Telegram-канале заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. В 2016 году депутаты от ЛДПР уже вносили в нижнюю палату парламента аналогичный документ, но он был отклонен.

Парламентарии предлагают заменить ЕГЭ государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Эту инициативу они объясняют тем, что проведение ЕГЭ не приносит запланированных результатов в сфере образования. По их мнению, это касается и обеспечения России подготовленными профессиональными кадрами.

В июне 2022 года после выхода России из Болонской системы всё чаще стали звучать призывы к отказу от Единого государственного экзамена. Однако Рособрнадзор подчеркнул, что отказ от ЕГЭ в связи с возвратом к традиционной системе образования не обсуждается.