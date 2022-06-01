Депутаты Госдумы РФ: Опыт РТ по лекарственному обеспечению необходимо сохранить

В «Таттехмедфарме» сегодня побывали депутаты Государственной Думы России. Они ознакомились с работой предприятия, как уникальной фармацевтической организации республики, обеспечивающей население полным спектром фармацевтических услуг.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

«Цель нашего визита, во-первых, своими глазами увидеть, достаточно или недостаточно лекарств. Во-вторых, обсудить проект закона, который мы внесли вместе с Максимом Анатольевичем. Поскольку такая система лекарственного обеспечения характерна для 10-12 субъектов. Именно это обеспечивает доступность и качество. Федеральным законом такая система должна быть реформирована, и мы хотим, чтобы она сохранилась. Сейчас над этим работаем», – рассказал депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов подчеркнул – на «Таттехмедфарме» они лишний раз убедились, что препаратов достаточно. На складах имеется запас лекарств до конца года. Уже начались конкурсы для производителей на поставку лекарств на следующий год.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Фаррахов подчеркнул, что главная цель такого аптечного управления, чтобы запас лекарственных средств был всегда, несмотря ни на какие ситуации.

«В Татарстане система построена так, что все закупки делаются заранее. Эту систему мы предлагаем сохранить законопроектом, который внесли. Она позволяет делать все заблаговременно. В чем всегда претензии к конкурсному закону, что это все «с колес», в последний момент. Где-то что-то не успели, что-то не довезли, сбой какой-то произошел – этим занимаются отдельные лечебные учреждения», – заметил депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Больницам и поликлиникам сложно прогнозировать какой больной придёт завтра и какое именно лекарство понадобится. В Татарстане все делается централизованно, препараты можно перебрасывать или перераспределять.

«Мы убедились, что никаких логистических сбоев нет, все завезено с запасом», – заметил Топилин.

По его мнению, не надо ломать то, что хорошо работает. Именно к этому призывает внесенный на рассмотрение законопроект.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Депутаты напомнили, что ни одна зарубежная компания не отказалась от поставки лекарственных препаратов в Россию. Поставки идут без задержек.

Напомним, в 1999 году в Татарстане сложилась и эффективно действует централизованная система обеспечения населения и медицинских организаций лекарственными средствами, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами, ремонт и техническое обслуживание медицинской техники через «Таттехмедфарм».