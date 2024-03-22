Депутаты Госдумы расскажут о своей работе на заседании Госсовета РТ 29 марта

Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 29 марта. На нем будет представлена информация о деятельности депутатов Госдумы, избранных от республики.

«Информацию представит Айрат Фаррахов — координатор депутатов Госдумы от Татарстана», — рассказала на заседании президиума Госсовета РТ секретарь парламента Лилия Маврина.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин уточнил, что вопрос о работе депутатов Государственной Думы впервые включен в повестку сессии.

«Считаем важным, чтобы депутаты отчитались и проинформировали татарстанских парламентариев и общественность республики, как представляют наш регион. Пятнадцать депутатов от Татарстана сейчас в Госдуме — это немало. Они решают вопросы, связанные с нашими законодательными инициативами, организацией приема граждан», — отметил он.

Всего в повестку предстоящего заседания внесено 20 вопросов, в том числе девять республиканских законопроектов, подготовленных к первому чтению, и два проекта федеральных законов.

Так, депутаты обсудят законопроекты, связанные с изменениями в Бюджетном и Семейном кодексах РТ, а также в законах об обязательном экземпляре документов, об инвестиционной деятельности в РТ, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории республики, о физической культуре и спорте, об адресной социальной поддержке населения, об образовании.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты о признании безнадежной к взысканию задолженности в части сумм региональных налогов и об упразднении деревни Мартыш Тукаевского района.

В повестку также включены доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в РТ, информация уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей о результатах деятельности в 2023 году, доклад Общественной палаты РТ о развитии институтов гражданского общества и отчет Академии наук РТ.

Еще один вопрос, который вынесли на сессию, касается изменений в составе Комитета Госсовета по социальной политике.

«Наш новый депутат Нина Шимина выразила желание работать в составе этого комитета. Ранее ей был передан депутатский мандат Александра Тыгина после досрочного сложения полномочий депутата из-за перехода на другую работу», — сообщила Маврина.