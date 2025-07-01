Депутаты Госдумы проведут приемы граждан в общественных приемных «Единой России» в РТ

С 2 по 4 июля в Татарстане пройдут приемы граждан с участием депутатов Государственной Думы и сенаторов в общественных приемных партии «Единая Россия». Встречи организованы как в Казани, так и в муниципальных районах республики. Об этом сообщается на сайте партии.

В региональной общественной приемной Председателя «Единой России» в Казани (ул. К. Маркса, 31/7) 2 июля личные приемы проведут депутаты Госдумы: 10:00 - Марат Нуриев, 11:00 - Айрат Фаррахов, 14:00 - Рустам Калимуллин, 15:00 - Альфия Когогина.

3 июля в 13:00 личные приемы проведут депутаты Госдумы Айдар Метшин и Татьяна Ларионова.

В этот же период приемы граждан депутаты Госдумы проведут в местных общественных приемных по Татарстану. 2 июля депутат Ирек Богуславский встретится с жителями Сабинского района, Ильдар Гильмутдинов проведет прием в общественной приемной «Единой России» в Буинском районе, Анатолий Иванов посетит партийную приемную в Набережных Челнах.

Айдар Метшин 2 июля примет граждан в Алькеевском районе, а Марат Нуриев проведет прием в общественной приемной партии Ново-Савиновского района Казани.

3 июля депутат Госдумы Ирек Богуславский проведет прием в Рыбно-Слободском районе, Ильдар Гильмутдинов встретится с жителями в общественной приемной «Единой России» Московского района Казани, а Анатолий Иванов проведет прием в Агрызском районе.

4 июля Анатолий Иванов примет граждан в местной общественной приемной партии в Кукморском районе, Рустам Калимуллин проведет прием в Актанышском районе, Татьяна Ларионова встретится с жителями в местной приемной Ново-Савиновского района Казани, Олег Морозов проведет прием в Нурлатском районе, а Азат Ягафаров – в приемной Альметьевского района.

Оставить свое обращение и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00. Также заявления принимаются на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.