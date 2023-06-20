Депутаты Госдумы приняли закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о рассмотрении срочной или контрактной службы в армии, а также в зоне СВО как индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи наряду с результатами ЕГЭ и вступительными испытаниями. Об этом сообщает ТАСС.

В документе также содержится норма о льготах на поступление в высшие и средне-специальные учебные заведения для граждан, прошедших военную службы по призыву или контракту, а также военную службу в период мобилизации. Они также распространяются на служащих непосредственно в зоне спецоперации.

Депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным также внесли поправки об отдельной квоте на бюджетное обучение по программам бакалавриата и специалитета для Героев России, участников СВО, включая тех, кто отражал нападения на территории России, мобилизованных и ополченцев Донбасса, а также детей участников боевых действий за пределами страны. Законопроект также предусматривает право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы для детей врачей, умерших от коронавируса, спасая жизни заразившихся пациентов.