Депутаты Госдумы предложили запретить рекламные обзвоны по выходным

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Депутаты Госдумы предложили запретить рекламные телефонные звонки гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни. Соответствующее обращение направлено руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что ограничение должно распространяться в том числе на массовые, автоматические и другие голосовые рекламные обращения.

Парламентарии считают, что действующие нормы не предусматривают специального режима для рекламных звонков в выходные и праздники. При этом требование о предварительном согласии на получение рекламы, по их мнению, не решает проблему, поскольку такое согласие нередко включается в договоры, анкеты, заявки, пользовательские соглашения и формы на сайтах без возможности отдельно определить допустимые дни и время для рекламных контактов.

По мнению авторов обращения, введение предложенных ограничений позволит сократить количество нежелательных рекламных звонков в выходные и праздничные дни.