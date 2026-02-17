Депутаты Госдумы предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздничные дни

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили запретить проведение экзаменов в выходные и нерабочие праздничные дни в вузах. Обращение направлено на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщает «РИА Новости».

В документе депутаты заявляют, что считают необходимым закрепить на федеральном уровне запрет на проведение экзаменов в выходные и праздничные дни. Они предлагают установить, что промежуточная аттестация в форме экзамена и государственная итоговая аттестация должны проходить только в рабочие дни.

Авторы инициативы полагают, что такие изменения сделают расписание более понятным и стабильным, дадут студентам полноценное время для отдыха и восстановления и помогут снизить уровень стресса.

Также, по их мнению, практика проведения экзаменов в выходные негативно сказывается как на самих студентах, так и на образовательной среде в целом. Отсутствие единых правил, как отмечают депутаты, приводит к разночтениям в подходах вузов и снижает предсказуемость учебного процесса.