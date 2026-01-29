Депутаты Госдумы предложили запретить использование домашних животных в качестве залога

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с инициативой запретить использование домашних животных в качестве предмета залога. Об этом сообщает ТАСС.

В письме парламентарии указали, что действующее законодательство признает животных имуществом, что позволяет использовать их в залог, такие случаи уже фиксировались на практике. При этом федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» требует гуманного обращения с животными, что создает противоречие между нормами гражданского и специального законодательства.

«Считаем необходимым внести в Гражданский кодекс РФ изменения, устанавливающие прямой запрет на использование домашних животных в качестве предмета залога», – говорится в письме.

Депутаты отметили, что реализация инициативы позволит исключить практику использования домашних животных в качестве залога и снизить риск злоупотреблений, что обеспечит защиту животных от эксплуатации и причинения им вреда.